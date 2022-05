Die Sonde war am 26. M├Ąrz in einem Abstand von nur etwa 48 Millionen Kilometern an der Sonne vorbeigeflogen. Das entspreche weniger als einem Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne und markiere einen vorl├Ąufigen H├Âhepunkt der Mission, hie├č es. "Nur drei Raumsonden sind der Sonne jemals n├Ąhergekommen - keine davon allerdings mit abbildenden Instrumenten, die auf die Sonne schauen", schreibt das MPS.

In den Tagen um den j├╝ngsten Vorbeiflug seien alle Instrumente in Betrieb gewesen, so das MPS, das an vier Instrumenten von Solar Orbiter sowie an der Auswertung der Daten beteiligt ist.