Der noch nicht von Fachleuten begutachteten, am Montagabend ver├Âffentlichten Studie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen Hitzewelle, die in Indien und Pakistan in den vergangenen Wochen mindestens 90 Todesf├Ąlle verursachte, derzeit - bei einer Erderw├Ąrmung um rund 1,2 Grad - noch immer recht niedrig: Mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent muss man jedes Jahr damit rechnen. Allerdings betrug diese Wahrscheinlichkeit vor Beginn des industriellen Zeitalters eben nur ein Drei├čigstel davon. Bei einer Erderhitzung von zwei Grad m├╝sse man etwa alle f├╝nf Jahre mit einer so extremen Hitzewelle rechnen, schreiben die Forscher.

Der M├Ąrz war in Indien der hei├česte seit Beginn der Aufzeichnung vor 122 Jahren, auch in Pakistan wurden Rekordtemperaturen gemessen. Au├čerdem versch├Ąrfte die Trockenheit die Lage: So fiel in beiden L├Ąndern mehr as 60 Prozent weniger Regen als ├╝blich.