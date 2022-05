Corona vs. Affenpocken: Zwei sehr unterschiedliche Erreger

Berlin (dpa) - Gerade erst scheint Corona im Griff, da taucht schon der nĂ€chste Erreger in Deutschland auf. Die Sorge vor den Affenpocken geht um. Auch diese Krankheit wird durch Viren ĂŒbertragen.

Im Laufe des Mai haben immer mehr LĂ€nder FĂ€lle von Affenpocken gemeldet. Insgesamt hat die WHO bislang aber nur einige hundert Infektionen im Rahmen dieses Ausbruchs registriert. In Deutschland waren laut Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt (Stand 25.5.) rund zehn FĂ€lle bekannt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte kĂŒrzlich, er sehe nicht den "Vorabend einer neuen Pandemie". Durch Nachverfolgung von Kontakten und Vorsicht könne man die Situation in den Griff kriegen.