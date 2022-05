Dublin (dpa) - Auch in Irland ist ein erster Fall von Affenpocken bestĂ€tigt worden. Man sei am Freitagabend ĂŒber einen Fall im Osten des Landes verstĂ€ndigt worden, teilte die irische Gesundheitsbehörde mit.

Die betroffene Person, ĂŒber die keine weiteren Details öffentlich gemacht wurden, werde bislang nicht im Krankenhaus behandelt. Ihre Kontaktpersonen sollten verstĂ€ndigt werden. DarĂŒber hinaus gibt es in Irland noch einen Verdachtsfall. "Das kommt nicht unerwartet nach den Affenpocken-FĂ€llen in Großbritannien und vielen anderen europĂ€ischen LĂ€ndern", hieß es in der Mitteilung. In Großbritannien sind bereits mehr als 100 FĂ€lle von Affenpocken nachgewiesen worden.