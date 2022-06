Bayerische Forscher finden neue Hinweise zum Aussterben der Dinos

Aktualisiert am 13.06.2022 - 09:20 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2022 - 09:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Was hat das Massensterben der Dinosaurier ausgel├Âst? Eine anerkannte Theorie sagt: ein Asteroideneinschlag. In Bayern wurden daf├╝r nun neue Belege entdeckt.

An einem schwer zug├Ąnglichen Ort im Berchtesgadener Land sind Forscher Hintergr├╝nden f├╝r das Aussterben der Dinosaurier und anderer Tierarten weiter auf die Spur gekommen.

In einer fast senkrechten Steilwand im Wasserfallgraben des Lattengebirges entdeckten die Geologen des Landesamts f├╝r Umwelt (LfU) in 1.240 Metern H├Âhe nun versteinerte Spuren der Katastrophen: eine winzige wei├č-beige Ablagerungsschicht mit Asteroidenstaub und dar├╝ber d├╝nne Lagen mit vulkanischem Staub. Der Fund k├Ânne ein wichtiges Kapitel in den Geschichtsb├╝chern schreiben, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie W├Ąhler). "Im Alpenraum wird die Geschichte der Dinos und unserer Erde um eine spannende Facette reicher."