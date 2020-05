Historischer Flug

SpaceX schickt erstmals Astronauten zur Raumstation ISS

27.05.2020, 09:10 Uhr | AFP

Space X Falcon 9: Die Rakete soll am heutigen MIttwoch zur Internationalen Raumstation ISS starten. (Quelle: AP Photo/David J. Phillip/AP/dpa)

Tesla-Chef Elon Musk plant, am heutigen MIttwoch eine Rakete zur internationalen Raumstation zu schicken. An Bord sind zwei Astronauten. Gelingt der Flug, geht der Unternehmer in die Geschichte ein.

Elon Musks Unternehmen SpaceX will am Mittwoch Raumfahrtgeschichte schreiben: Eine Falcon-9-Rakete der US-Firma soll um 16.33 Uhr Ortszeit (22.33 Uhr MESZ) vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS starten.

Startverschiebung wegen schlechtem Wetter?

An Bord der Dragon-Kapsel sind die beiden erfahrenen US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley. Laut der US-Weltraumbehörde Nasa besteht allerdings eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Start wegen schlechten Wetters verschoben werden muss - dann voraussichtlich auf Samstag.

Glückt die Mission Demo-2, wäre es die erste erfolgreiche Mission eines Privatunternehmens zur ISS und zugleich ein wichtiger Beitrag, die USA wieder unabhängig von russischen Raketen zu machen. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm 2011 wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken eingestellt.