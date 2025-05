Zur Person

Stefan Creuzberger, Jahrgang 1961, lehrt Zeitgeschichte an der Universität Rostock und leitet zugleich die Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland. Der Historiker ist Experte für die Geschichte Russlands und Mitherausgeber der "Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland". 2022 erschien Creuzbergers Buch "Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung", das für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Derzeit ist Stefan Creuzberger Gastwissenschaftler an der University of Pennsylvania (Penn) in Philadelphia (USA).