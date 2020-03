LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Verdacht bei Passagier aus Mallorca-Flieger

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ergreift auch die Freie Universität Berlin Schutzmaßnahmen. So sollen ab Freitag eine maximale Anzahl an Mitarbeitern im Homeoffice arbeiten. Seit heute müssen Studierende bei Prüfungen nicht mehr anwesend sein, teilte die Hochschule mit. Es gebe eine "alternative Form", oder die Termine würden verschoben, hieß es.



Weil ein Bett in Flammen aufgegangen ist, ist ein Mann in einer Obdachlosenunterkunft in Berlin schwer verletzt worden. Der Mann zog sich schwerste Verbrennungen zu. Bei dem Einsatz in der Sakrower Landstraße waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

Bei einem Passagier, der mit einer Eurowings-Maschine am Flughafen Schönefeld in Berlin gelandet ist, ist am Mittwoch ein Corona-Verdacht aufgekommen. Die Airline habe diesen Verdacht gemeldet, daraufhin habe der Flughafen dafür gesorgt, dass ein Krankenwagen und eine Amtsärztin zu dem Flugzeug fuhren, sagte ein Flughafensprecher am Abend. Die anderen Passagiere mussten entsprechende Informationskarten ausfüllen und durften erst dann von Bord. Die Maschine kam aus Palma de Mallorca.

