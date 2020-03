LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Klinik soll im April oder Mai eröffnen

Über die Zukunft des Flughafens Tegel wurde bereits ausgiebig diskutiert. Jetzt wird es konkreter: Der Standort könnte – zumindest zeitweise – bereits jetzt geschlossen werden. Heute wollen die Vertreter der der Flughafen-Eigentümer in einer Telefonkonferenz darüber beraten. Nach dpa-Informationen wird erwogen, Tegel bis zunächst Ende Mai zu schließen. Hintergrund sind die eingebrochenen Passagierzahlen in Tegel und Schönefeld wegen der Corona-Krise.

Thema der Gesellschafterversammlung dürften auch mögliche Finanzhilfen für die Flughafengesellschaft sein. Der Aufsichtsrat hat schon zugestimmt, Hilfen zu beantragen.

Über 1.000 Betten soll das neue provisorische Corona-Krankenhaus verfügen, das auf dem Berliner Messegelände entsteht. Und die Vorbereitungen laufen bereits. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) rechnet damit, dass die Klinik im April oder Mai eröffnen könnte, wie sie gestern Abend in einer Sondersendung im RBB sagte. "Da laufen die Vorbereitungen zur Zeit ganz gut."

Das Behandlungszentrum ist dann als eine Art Überlauf gedacht, falls die Krankenhäuser ausgelastet sind. Schwer Erkrankte sollen weiter in Kliniken intensivmedizinisch versorgt werden.

