Wann machen Restaurants und Hotels in Berlin wieder auf?

06.05.2020, 08:11 Uhr | t-online.de, ags

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Die BVG fährt nach dem ausgedünnten Fahrplan seit Montag wieder öfter. Doch das Corona-Lockdown soll den Verkehrsbetrieben offenbar zugesetzt haben, wie es in einem Bericht des rbb heißt.



Die Verkehrsbetriebe sollen laut eigenen Angaben in der Corona-Krise täglich etwa eine halbe Million Euro Einnahmen verlieren. Deshalb hat Berlin dem landeseigenen Unternehmen bis einschließlich 2025 rund 250 Millionen Euro zugesagt, heißt es.

Auch wenn es noch offen ist, ob heute tatsächlich Beschlüsse fallen, will Berlin offenbar den Restaurants und Hotels in der Hauptstadt eine Hoffnung geben und über weitere Lockerungen beraten.

Das soll auf einer Sondersitzung unmittelbar nach der Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs geschehen. In der Berliner Sondersitzung soll es nicht zuletzt um Öffnungsperspektiven für die Gastronomie und die Hotellerie gehen. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen und Hotels ab Ende Mai.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, in der Hauptstadt in der kommenden Woche die ersten Schritte zu gehen. Er sprach von einer Öffnung in mehreren Phasen unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, die er mit Brandenburg absprechen wolle.

Am Dienstagabend wurden 50 neue Corona-Infizierte in Berlin gemeldet. Das geht aus der Statistik der Gesundheitsverwaltung hervor. In Berlin haben sich somit bisher mindestens 6.086 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert – 5.218 Patienten gelten als genesen.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden aktuell 476 Personen, davon 144 auf Intensivstationen. 159 an Sars-CoV-2 erkrankte Patienten sind bislang gestorben.

Ein Mann ist in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber nördlich von Berlin getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Stadt Zehdenick (Landkreis Oberhavel). Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob Opfer und Tatverdächtiger Bewohner der Unterkunft waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen stünden am Anfang, sagte der Sprecher.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Wir wollen Sie auch heute wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!