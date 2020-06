LIVEHauptstadt-Ticker

Zahl der Corona-Fälle steigt in Berlin wieder stark an

22.06.2020, 12:25 Uhr | t-online.de, ASS, tme

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt derzeit in der Hauptstadt laut dem Senat wieder stark an. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag bei einer Pressekonferenz der Feuerwehr. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) habe am Morgen bei einer Telefonkonferenz des Senats von den aktuellen Zahlen berichtet, sagte Geisel. Er sprach von "stark ansteigenden" Werten. "Wir werden das morgen in der Senatssitzung noch mal auswerten und die Beschlüsse, die wir fassen wollen, miteinbeziehen. Aber es ist klar, dass die Pandemie weitergeht, dass die Situation noch nicht bewältigt ist."

Der Senat will morgen laut den Ankündigungen zahlreiche Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschließen.

In Berlin sind nach dem Stand von Sonntag 7.832 Infektionsfälle aus den vergangenen knapp vier Monaten bekannt. Die meisten dieser Menschen sind wieder genesen. Allerdings kamen in der vergangenen Woche von Mittwoch bis Sonntag 358 neue Infektionsfälle dazu. An zwei Tagen gab es jeweils deutlich mehr als 100 gemeldete Neuinfektionen.

Am Sonntagabend ist ein Kind in Wilhelmstadt beinahe von einem Pflasterstein getroffen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Achtjährige am Abend auf einer Grünfläche unter Balkonen in der Ruhlebener Straße gespielt, als der Pflasterstein nur knapp neben ihm einschlug. Er soll aus Richtung der Balkone gekommen sein. Der 57-Jährige Vater der Kindes alarmierte die Polizei. Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Zahl der Krankenwagenfahrten, Rettungs- und Löscheinsätze der Berliner Feuerwehr ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Insgesamt waren es 478.281 Einsätze, rund 14.000 oder drei Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte die Feuerwehr bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz 2019 am Montag mit. Nur bei einem Bruchteil der Alarmierungen ging es um Brände (6.688). Die meisten Einsätze geschahen wegen verletzter Menschen durch Unfälle oder sonstiger Krankheitsfälle, zu denen Sanitäter und Notärzte fahren.

Berliner Kitas kehren an diesem Montag nach einer einwöchigen Übergangsphase zum Normalbetrieb zurück. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie soll wieder in gewohntem Umfang betreut werden. Normale Öffnungszeiten seien in vielen Kitas aber nicht möglich, sagte die Vorsitzende des Landeselternausschusses Berliner Kindertagesstätten (LEAK), Corinna Balkow, am Montag im Inforadio des rbb. Sie hält nur einen eingeschränkten Regelbetrieb für möglich, da ein Teil des Personals zur Risikogruppe gehöre und nicht einsetzbar sei.

"Wir haben nicht genug Fachpersonal. Entweder müssen wir fachfremde Leute einsetzen, um die Öffnungszeiten zu schaffen, oder wir schränken die Öffnungszeiten ein und arbeiten mit Fachpersonal", sagte Balkow. Fachfremde Leute könnten aber nur in einem sehr eingeschränkten Zeitraum eingesetzt werden. Zudem haben viele Eltern in Vollzeitbeschäftigung massive Probleme mit eingeschränkten Öffnungszeiten und den Schließzeiten der Kitas im Sommer.

Zunehmend sommerlich und heiß sollen die kommenden Tage in Berlin und Brandenburg werden. Der Dienstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter, teils wolkig – mit Niederschlag rechnen die Meteorologen nicht. Die Maximalwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Auch am Mittwoch ist den Prognosen der Wetterexperten zufolge kein Regen in Sicht. Es soll überwiegend heiter werden, nur am Nachmittag können Quellwolken aufziehen. Es erwärmt sich auf 28 Grad. Der DWD erwartet für den Donnerstag kaum eine Veränderung der Wetterlage - die Temperaturen sollen dann weiter ansteigen.

Ab heute ist wieder ein Berliner Unternehmen im Dax vertreten. Die Deutsche Wohnen löst die Lufthansa ab und rückt damit in die Riege der 30 deutschen Dax-Unternehmen vor. Die Lufthansa wird jetzt nur noch im MDax gehandelt. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf besitzt rund 111.000 Wohnungen in Berlin.

Der Berliner Schauspieler Jürgen Holtz ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie das Berliner Ensemble der Deutschen Presse-Agentur am Abend bestätigte. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" über Holtz' Tod berichtet. Er starb demnach an den Folgen einer Krebserkrankung.

Vielleicht kann man den Mut, den Jürgen Holtz hatte, an einer seiner letzten Rollen festmachen. Am Berliner Ensemble stellte er sich mit 86 Jahren auf die Bühne – und zwar splitternackt. Die Haut, wabblig geworden vom Leben. Holtz schreckte das nicht ab. "Ich muss das volle Risiko eingehen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" damals, "anders geht es nicht".

Weil er eine Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg brutal attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll, kommt ein 50-Jähriger ab heute vor das Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Der Mann soll die ihm flüchtig bekannte Frau im Dezember 2019 laut Ermittlungen völlig unvermittelt anlässlich eines Besuchs mit einem Messer angegriffen, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die damals 37-Jährige habe sich gewehrt. Eine Nachbarin sei auf Schreie aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert. Der 50-Jährige sei festgenommen worden. Drei Prozesstage sind vorgesehen.

