Bunter Protest mit Corona-Regeln

Christopher Street Day in Berlin – Müller ruft zu Solidarität auf

24.07.2021, 11:49 Uhr | dpa, AFP

2020 konnte der Christopher Street Day in Berlin pandemiebedingt nicht wie sonst gefeiert werden. Nun kehren die Menschen auf die Straßen zurück – und hüllen die Hauptstadt in Regenbogenfarben.

Nach der Online-Ausgabe im vergangenen Jahr geht es zum 43. Christopher Street Day (CSD) in Berlin wieder auf die Straße: Zu dem Demonstrationszug werden heute rund 20.000 Teilnehmer erwartet. Der Zug zieht seit dem Mittag von der Leipziger Straße, vorbei am Bundesrat und am Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule. Endstation ist an der Urania in Schöneberg gegen 17 Uhr.

Auf fünf Trucks werden mehr als 35 Reden gehalten, in denen es um die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Intersexuellen geht. Wegen der Corona-Pandemie gelten Abstandsregeln und eine generelle Maskenpflicht.

Müller fordert Solidarität mit verfolgten Schwulen, Lesben und Transgender

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rief anlässlich des CSD zu Solidarität mit verfolgten Schwulen, Lesben und Transgender auf. Zwar sei das heutige Berlin "weltoffen und liberal", jedoch sei auch in der "Regenbogenhauptstadt Europas" homophobes Denken und Handeln ein Problem, erklärte Müller am Samstag. "Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen."

In vielen anderen Ländern weltweit sei die Situation für die LGBT-Community deutlich schwieriger als hierzulande, selbst in Europa, fuhr Müller fort. Daher müsse auch an diejenigen Menschen gedacht werden, die bei ihrem Engagement für Gleichstellung und Respekt "in Kauf nehmen müssen, ausgegrenzt, verfolgt oder inhaftiert zu werden".

Stadtreinigung solidarisiert sich



Reinigungskräfte der Berliner Stadtreinigung (BSR) folgen dem Demonstrationszug, damit die Route möglichst schnell wieder freigegeben werden kann. Auch das Unternehmen bringt seine Solidarität zum Ausdruck: Die Beschäftigten tragen speziell für den CSD produzierte T-Shirts, 30 Einsatzfahrzeuge sind nach BSR-Angaben mit dem Regenbogen-Symbol geschmückt.

Die CSD-Parade geht auf die Ereignisse Ende Juni 1969 in New York zurück: Polizisten stürmten damals in Manhattan die Homosexuellen-Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen aus.