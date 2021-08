Bei Polizeikontrolle kollabiert

Demonstrant stirbt nach "Querdenker"-Protesten in Berlin

02.08.2021, 09:43 Uhr | dpa

In Berlin ist ein 49-Jähriger am Rande der verbotenen "Querdenker"-Proteste kollabiert und später im Krankenhaus verstorben. Bei einer Polizeikontrolle hatte er über ein Kribbeln in Arm und Brust geklagt.

Bei den "Querdenker"-Demonstrationen am Sonntag in Berlin ist ein Mann kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am frühen Montagmorgen, der 49-Jährige sei Teilnehmer der Proteste gewesen.

Der Mann, der nicht aus Berlin kam, habe bei einer Personenkontrolle auf der Demo über ein Kribbeln in Arm und Brust geklagt. Polizisten hätten dann sofort Erstmaßnahmen ergriffen, bis ein alarmierter Rettungswagen die Versorgung übernommen habe. Laut Polizei ist für Montag eine Obduktion geplant. Die Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft übernommen.

Trotz des Verbots mehrerer Demonstrationen auch aus der "Querdenker"-Szene waren in Berlin Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei kam es am Sonntag mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei.



Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz der RBB-"Abendschau" sagte, habe es fast 600 Festnahmen gegeben. Es seien um die 5.000 Teilnehmer gewesen. Sie hätten stadtweit immer wieder versucht, sich zusammenzufinden.