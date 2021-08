Zugausfälle am Morgen

Wut in Berlin über GDL-Streik: "Kunden als Geisel"

Der GDL-Streik trifft den Frühverkehr in Berlin. Tausende Pendler und Touristen müssen ihre Reisepläne ändern. Am Ostbahnhof ist man wütend.

Ärger, Wut – und die Frage: Wie komme ich jetzt nach Hause? Am Berliner Ostkreuz, einem der wichtigsten Nahverkehrsknotenpunkte der Stadt, sind die Pendler vom GDL-Streik am Mittwochmorgen genervt.

Kein Wunder: Nicht nur im Fern- und Regionalverkehr, sondern auch bei den S-Bahnen in Berlin und dem Brandenburger Umland wird gestreikt. Diese gehören schließlich ebenfalls zur Deutschen Bahn.



In der sonst so vollen Bahnhofshalle sind an diesem Mittwochmorgen nur wenige Menschen unterwegs, wie ein t-online-Reporter berichtet. Und die, die da sind, haben nur wenig Lust zu reden. Grund ist der Bahnstreik, den GDL-Chef Claus Weselsky für 48 Stunden verhängt hat. Seit Mittwochfrüh um zwei Uhr streikt die kleine Lokführer-Gesellschaft.



Die Touristin Helene Mergel aus Unterfranken ärgert sich gegenüber einem t-online-Reporter über den Streik: "Wir sind total genervt. Eigentlich heißt es immer von der Politik, dass wir mit dem Zug fahren sollen." Sie wollte nach Reinsbeck zu einem Open-Air-Event, Opern-Musik wollte sie dort mit Freunden genießen: "Da freut man sich das ganze Jahr drauf und dann das."

Helene Mergl aus Unterfranken kann trotz des Bahnstreiks unter der Maske noch gut lachen. (Quelle: Tim Ende/t-online)



Die S-Bahn fährt an diesen Streik-Tagen nur mit einem eingeschränkten Fahrplan. Ein Bahnsprecher am Dienstag: "Die Konzentration liegt auf Anbindung der Außenbezirke und des Umlands. Angestrebt wird ein 20-Minuten-Takt."

Bahnstreik in Berlin: Wut am Berliner Ostbahnhof

Kaum Andrang: Am Berliner Ostbahnhof fanden sich wegen GDL-Streiks kaum Reisende ein. (Quelle: Tim Ende/t-online)



Für den überraschend frühen Streik-Beginn hat man Ostkreuz wenig Verständnis. Ein älterer Herr schimpft gegenüber t-online: "Ich halte das für völlig falsch, dass wir Kunden als Geisel genommen werden. Das sollte nicht auf dem Rücken der Kunden ausgetragen werden." Er wollte nach Interlaken, muss nun mehrere Stunden mehr an diesem Mittwoch einplanen.



Gar nicht reden will eine Mutter, die mit ihrem Sohn durch den leeren Bahnhof eilt. Die beiden wollten in den Urlaub, sind nun gestresst. Sie meint: "Wir haben gerade keine Zeit wegen des Streiks." Dann eilen die beiden weiter, im Urlaubsziel gibt's ja dann vielleicht Entspannung.



U-Bahnen und Busse der BVG sind von dem Streik nicht betroffen. Weil viele Pendler auf die BVG ausweichen dürften, ist im morgendlichen Verkehr – wie auch auf den Berliner Straßen – mit deutlich mehr Andrang zu rechnen.