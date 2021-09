Döner-Gutschein und Jackpot

So soll die Impfkampagne in Deutschland angekurbelt werden

Ein Döner (Symbolbild): In Berlin bekommen Impfwillige einen Döner-Gutschein nach ihrer Impfung. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Joints, kostenlose Kreuzfahrten und Autos – weltweit gibt es kuriose Angebote, um die Impfbereitschaft zu steigern. Nun zieht auch Deutschland nach. Diese Aktionen gibt es.

Etwa 62 Prozent der Deutschen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Doch zuletzt geriet die Impfkampagne ins Stocken. Mit einer Aktionswoche soll die Bereitschaft, sich einen Piks gegen das Coronavirus verpassen zu lassen, wieder angekurbelt werden. Deutschland nimmt sich dabei auch ein Beispiel an anderen Ländern.

Zwar gibt es in Deutschland keine Ziegen, Wohnungen oder – wie etwa im Bundestaat Washington – Joints als Gegenleistung für eine Corona-Impfung. Doch einige Unternehmen und Städte sind bereits mitgezogen und versuchen, einen attraktiven Anreiz zu schaffen, der mehr Menschen dazu bewegen soll, sich impfen zu lassen. Eine Übersicht.

Döner-Gutschein gegen Piks

Um die Quote zu erhöhen, gibt es in Berlin ab sofort einen kostenfreien Döner zur Corona-Impfung. Das Walk-in-Angebot gibt es bei Kaplan Döner im Wedding. Frischgeimpfte können sich anlässlich der Impfaktionswoche einen Gutschein mitgeben lassen und sich nach dem Piks stärken.

Grillaktion mit Uli Hoeneß

Einmal die FC-Bayern-Legende Uli Hoeneß live treffen – wohl ein Wunsch vieler Fußballfans. Dieser ist bei einer Impfaktion am Tegernsee nun in Erfüllung gegangen. Erst gab es die entscheidende Spritze und dann eine Bratwurst von Hoeneß persönlich. 250 davon gingen auf diese Weise über den Tresen.

Lotterie für Geimpfte

1,15 Milliarden Euro liegen im Jackpot der ersten deutschen Impflotterie. Die Soziallotterie freiheit+ vergibt eine monatliche Auszahlung von 5.000 Euro für 15 Jahre und zusätzlich einen Sofortgewinn von 250.000 Euro. Ein Los ergattern können aber nur Geimpfte. Lotto24 verteilt dazu zwei Millionen Gratistipps.

Bonus von Edeka

Drei Edeka-Filialen leitet Geschäftsführer Raphael Dirnberger in Regensburg. Und den rund 170 Beschäftigten winkt eine Sonderzahlung – sofern diese sich impfen lassen. Dirnberger selbst spricht von einer "Solidaritätsprämie", die jedem geimpften Mitarbeiter 200 Euro verspricht. Das Angebot wird sehr gut angenommen, heißt es. Auch Angestellte, die zuvor von einer Impfung abgesehen haben, hätten sich nun impfen lassen.

Freifahrt mit dem Riesenrad

Die Stadt München macht die Corona-Impfung zu einem Familienausflug. Denn: Wer sich am 13. September vor dem Riesenrad Umadum im Werksviertel impfen ließ, der durfte kostenfrei eine Runde drehen. Eine Fahrt dauerte rund 15 Minuten und auch die direkten Angehörigen konnten gratis mitfahren.

Gutscheine und Rabattaktionen nach Wahl

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verspricht Geimpften in Sachsen als Dankeschön eine Gutscheinaktion. Alle Geimpften können Vorteilsangebote und Rabattgutscheine von über 500 Partnern nutzen, etwa in Bereichen wie Reisen, Mode, Sport und Elektronik. Dabei setzt die Regierung auf das Vertrauen der Bürger, denn ein Impfnachweis muss auf dem Portal nicht erbracht werden.

Fußball-Freikarten

Der Chemnitzer SC hat es vorgemacht, andere Clubs wie der SC Freiburg zogen nach und verteilten Freikarten für Fußballspiele an diejenigen, die sich haben impfen lassen. Für eine Erstimpfung gab es bei dem Bundesligisten ein Stehplatzticket gratis dazu. 1.100 Freikarten wurden an Impflinge verteilt.

Kirmes-Gutschein

Um die Impfbereitschaft im niedersächsischen Cloppenburg anzukurbeln, hat man sich anlässlich des beliebten Mariä-Geburtsmarkts eine Aktion überlegt, die vor allem Kirmes-Gängern einen Impfanreiz schaffen sollte. Nach der Impfung gab es einen Fünf-Euro-Gutschein, der auf der Kirmes auf dem Marktplatz eingelöst werden konnte.

Kostenfreie Pizza auf dem Kiez

"Kiez-Piks gegen Corona": So preist Hamburgs Wunderbar auf St. Pauli die Corona-Impfung an. Anlässlich der deutschlandweiten Aktionswoche kann man sich ohne Voranmeldung in der Bar eine Impfdosis verpassen lassen. Im Anschluss gibt es eine kostenfreie Pauli Pizza auf der Terrasse des "schwulen Wohnzimmers", wie die Wunderbar sich bezeichnet.

Kleinwagen gewinnen

Mit der Corona-Impfung zum eigenen Auto? Die Firma RKT Rettungsdienst in Neumarkt verlost einen Kleinwagen im Wert von 11.000 Euro: Teilnehmen dürfen alle Geimpften ab 18 Jahren, die im Landkreis Neumarkt wohnen oder arbeiten und sich zwischen dem 23. August und 19. September haben impfen lassen.

Freizeit-Bonus für Schüler

Der Landkreis München verspricht Schülern, die sich impfen lassen, einen Gutschein für diverse Freizeitaktionen. Die Freikarten werden von Jochen Schweizer, einem Autokino, der Bavaria Filmstadt sowie von Kinos und Schwimmbädern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jedes Impfzentrum hat Karten vor Ort, teilte die Stadt München mit.