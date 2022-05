Mehrere sowjetische Ehrenmale attackiert

Der Beitrag d├╝rfte Teil der ukrainischen Bem├╝hungen zu sein, auf Social Media f├╝r ein st├Ąrkeres Engagement der westeurop├Ąischen Staaten im Ukraine-Krieg zu werben. In Berlin und Brandenburg waren mehrere sowjetische Ehrenmale in den letzten Wochen immer wieder attackiert worden ÔÇô Mitte April wurde das Denkmal in Treptow-K├Âpenick wiederholt mit Farbe beschmiert , Ende M├Ąrz waren zuvor bereits die Panzer am Tiergarten mit ukrainischen Flaggen verh├╝llt worden.

In der Hauptstadt d├╝rfte es wegen des Ukraine-Krieges auch in den n├Ąchsten Tagen nicht ruhig bleiben: F├╝r das Wochenende bef├╝rchtet die Polizei in Berlin russische Jubelfeiern und Zusammenst├Â├če mit Gegendemonstranten ÔÇô denn an diesem Sonntag wird eigentlich der Befreiung Deutschlands von der Nazidiktatur gedacht, und am Montag dann in Russland der "Tag des Sieges" gefeiert.