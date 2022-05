Wüst schließt große Koalition nicht aus

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hat nach seinem Landtagswahlsieg auch eine große Koalition nicht kategorisch ausgeschlossen. Auf die Frage nach einem solchen Bündnis sagte er am Montag nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands in Berlin: "Ich werde mit einem Gesprächsangebot auf alle demokratischen Parteien, die im Landtag vertreten sind, zugehen."

Obwohl die CDU mit einem Ergebnis von 35,7 Prozent die SPD bei der Wahl - weit deutlicher als sich das zuvor in den Umfragen abgezeichnet hatte - hinter sich gelassen hat, leitet Wüst daraus keine Ansprüche auf bundespolitische Spitzenämter für sich ab. Auf die Frage nach entsprechenden Führungsambitionen sagte der 46-Jährige: "Ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident spielt in Berlin immer eine Rolle". Der Landeschef habe in allererster Linie immer die Interessen seines Landes und der Menschen im Blick.