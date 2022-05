Ein fünfjähriges Mädchen ist nach lokalen Medienberichten in einem See in Brandenburg ertrunken. Das Kind war wohl beim Spielen ins Wasser gefallen und dann verschwunden.

Rettungskräfte in Wusterhausen/Dosse in Brandenburg haben am Dienstag die Leiche eines Mädchens aus dem Klempowsee geborgen. Das berichtet die "Märkische Allgemeine". Das offenbar fünf Jahre alte Kind war offenbar zuvor beim Spielen während einer Feier ins Wasser gefallen. Als das Verschwinden bemerkt wurde, kam ein Großaufgebot an Rettungskräften an den See geeilt.