Fast 200 Bootsmigranten im Ärmelkanal gerettet

Die französischen Behörden haben am Wochenende 181 Menschen im Ärmelkanal gerettet, die an Bord mehrerer Boote nach Großbritannien gelangen wollten. Wie die Behörden am Montag mitteilten, waren Polizei und Rettungsdienste in den Nächten auf Sonntag und Montag wiederholt im Einsatz. Mindestens eine Frau und zwei Kinder waren demnach stark unterkühlt.