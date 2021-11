Pass und Flugtickets geklaut

Polizei rettet Diebstahlopfer den Urlaub

09.11.2021, 12:58 Uhr | dpa

Polizeiauto in Berlin (Symbolbild): Die Beamten konnten per Videoauswertung den Rucksack auffinden. (Quelle: Dominik Kindermann/imago images)

Glück im Unglück hatte ein Reisender am Bremer Hauptbahnhof. Nachdem sein Rucksack gestohlen worden war, konnte die Polizei helfen – und zwar per Videoauswertung.

Die Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof hat einen gestohlenen Rucksack rasch gefunden und so einem Urlauber seine Reise nach Spanien gerettet. Die Videoüberwachung habe dabei geholfen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dem Reisenden (68) war am Vorabend in Sekundenschnelle auf einer Bahnhofsbank der Rucksack gestohlen worden. Darin waren Reisepass, Flug- und Bahntickets, Herztabletten und die Impfnachweise für die Einreise nach Spanien.

Ein Blick auf die Videoaufnahmen zeigte, dass der unbekannte Dieb auf einen Bahnsteig gelaufen war, den Rucksack durchwühlt und abgelegt hatte. Dort wurde der Rucksack gefunden, nichts fehlte. Der Reisende aus Oldenburg konnte am Dienstagmorgen in den Süden fliegen. Nach dem Dieb werde gefahndet, hieß es.