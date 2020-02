LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Torschütze Erling Haaland verzaubert Dortmund

19.02.2020, 09:19 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der BVB konnte am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals das Top-Team aus Paris mit 2:1 schlagen. t-online.de hat die Dortmunder Profis einzeln bewertet.

Am Dienstagabend gelang der Borussia Dortmund im heimischen Stadion ein historischer Erfolg im Champions-League-Achtelfinale über Paris Saint-Germain. Das sorgte international für Schlagzeilen. Von "Haaland ist der König von Dortmund" bis "Haaland frisst Thiago Silva" – lesen Sie hier, wer was geschrieben hat.

Jubel bei Borussia Dortmund: Der BVB schlug Paris Saint-Germain mit 2:1. Der 19 Jahre alte Winter-Neuzugang Erling Haaland erzielte vor 66.099 Zuschauern in Dortmund beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre (69./77. Minute). Den kompletten Spielbericht unsrer Fißball-Experten lesen Sie hier...

