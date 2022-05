Aktualisiert am 23.05.2022 - 20:38 Uhr

Mann auf Kirmes in LĂŒdenscheid erschossen – TĂ€ter gefasst

Festnahme nach einem tödlichen Schuss auf der LĂŒdenscheider Kirmes: Am Wochenende war bei einem Streit ein offenbar unbeteiligter 40-JĂ€hriger getötet worden. Nun hat die Polizei einen mutmaßlichen TĂ€ter gefasst.

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Wochenende auf der Kirmes in LĂŒdenscheid (bei Dortmund ) hat ein Sondereinsatzkommando einen VerdĂ€chtigen festgenommen.

Am Samstagabend war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs MĂ€nnern zwischen 16 und 20 Jahren und einem 16-jĂ€hrigen Jungen, so die Polizei am Sonntag. Das erste Mal trafen die Personen gegen 20:30 Uhr aufeinander, hieß es.