Dresden

Ostbeauftragter der Bundesregierung kommt nach Sachsen

17.01.2022, 18:25 Uhr | dpa

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, kommt am Dienstag (15.15 Uhr) zum Antrittsbesuch nach Sachsen. Am Nachmittag will er sich in der Staatskanzlei in Dresden mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) treffen. Im Anschluss soll es ein Pressestatement geben. Ministerpräsident Kretschmer hatte Schneider bereits nach dessen Ernennung als einen "klugen und engagierten Interessenvertreter" für den Osten bezeichnet. Bereits am Nachmittag will Schneider gemeinsam mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) die Meyer Burger Technology AG an ihrem Standort in Freiberg besuchen. Das Unternehmen fertigt Solarmodule an.