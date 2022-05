Rheinmetall: Verdopplung des Geschäfts mit der Bundeswehr

Der Panzer- und Artillerie-Hersteller Rheinmetall geht davon aus, dass er sein Gesch├Ąft mit der Bundeswehr k├╝nftig verdoppelt. In den vergangenen Jahren habe man pro Jahr etwa zwei Milliarden Euro vom Bund bekommen, k├╝nftig d├╝rften es mindestens vier Milliarden Euro pro Jahr werden, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag in D├╝sseldorf bei der Hauptversammlung des gr├Â├čten deutschen R├╝stungskonzerns. Voraussetzung hierf├╝r sei, dass der Anteil an den j├Ąhrlichen Bundeswehr-Investitionen mindestens gleich bleiben werde. Davon ist der Manager ├╝berzeugt.