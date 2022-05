Wahlkampffinale der FDP mit Lindner und Stamp in Düsseldorf

Einen Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kommen Bundes- und Landesprominenz der FDP zum Wahlkampffinale nach D├╝sseldorf. Am sp├Ąten Samstagnachmittag (ab 17.00 Uhr) werben in der Landeshauptstadt Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der stellvertretende NRW-Ministerpr├Ąsident und Spitzenkandidat Joachim Stamp um W├Ąhlerstimmen. Die FDP bildet aktuell im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland eine Koalition mit der CDU. Letzte Umfragen sehen die FDP derzeit bei sieben bis acht Prozent. Vor knapp einer Woche hatte die Partei in Schleswig-Holstein erheblich an W├Ąhler-Zustimmung verloren.