LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Eintracht-Coach freut sich auf Treffen mit alten Bekannten

26.09.2019, 15:10 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Auf den Trip in den Osten Berlins freut sich Adi Hütter ganz besonders. Im Bundesliga-Premierenduell mit Aufsteiger 1. FC Union Berlin trifft der Trainer von Eintracht Frankfurt am Freitagabend an der Alten Försterei auf gute alte Bekannte.

"Urs Fischer kenne ich gut aus der Schweiz. Er ist ein super Typ", sagte der Österreicher über seinen Trainerkollegen. "Und Co-Trainer Markus Hoffmann kenne ich noch viel besser. Er wohnt gefühlt einen Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Wir sind befreundet. Deshalb freue ich mich auf das Spiel dort - und natürlich auch auf die besondere Atmosphäre."

Die Deutsche Fußball Liga hat heute die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 14 bis 17 veröffentlicht. Eintracht-Fans aufgepasst und Kalender und Stiftung gezückt: Die SGE spielt am 6. Dezember gegen Hertha BSC, am 15. gegen Schalke 04, am 18. gegen den 1. FC Köln und am 22. Dezember gegen Paderborn.

Anton Segner kommt aus Frankfurt, ist 18 Jahre alt und Eintracht-Fan. Klingt erst einmal nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist eher der Sport, den er selbst macht: Er spielt Rugby. Aber nicht nur irgendwie mit Freunden in der Freizeit, sondern richtig ambitioniert. Er spielt für ein College in Neuseeland, berichten die Kollegen der "Hessenschau", und hat gerade seinen ersten Profi-Vertrag klar gemacht. Sein Ziel: Er möchte für das Nationalteam Neuseelands spielen. Den Namen Anton Segner werden wir uns also merken müssen!

Hallo und Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag! Auch heute halten wir Sie hier zum Sportgeschehen in und um Frankfurt auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.



Die U19-Junioren von Eintracht Frankfurt im Spielerkreis: Gegen den OFC konnten sie einen klaren 6:2-Sieg einfahren. (Quelle: imago images)



Beginnen möchten wir gleich mit einer neuen Fußballnachricht. Am Mittwoch haben die U19-Junioren von Eintracht Frankfurt das Derby gegen die Offenbacher Kickers klar für sich entschieden. Mit einem 6:2 (3:0) hat das Team rund um Trainer Marco Pezzaiuoli die Offenbacher bezwungen. Ursprünglich sollte das Spiel schon vor fünf Wochen stattfinden, wegen Sicherheitsbedenken wurde das Derby der Rivalen verlegt.