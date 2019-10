LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Polizei erteilt Aufenthaltsverbot für Lüttich-Fans auf Römerberg

24.10.2019, 16:47 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.



Bei Kontrollen vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den belgischen Fußball-Club Standard Lüttich hat die Polizei gegen 37 aus Belgien eingereiste Fans ein Betretungsverbot für Stadion, Frankfurter Innenstadt und Hauptbahnhof ausgesprochen. In ihrem Fan-Bus hatten Beamte bei einer Kontrolle an der Autobahn in Aachen Bengalos, Rauchbomben und Knallkörper mit insgesamt 2,5 Kilogramm Explosivstoffen sichergestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Da nicht geklärt werden konnte, wem genau im Bus diese Dinge gehörten, sprach die Polizei gegen alle 37 Fans das Betretungsverbot aus.

Über 2.500 Fans des Traditionsvereins Standard Lüttich werden heute in Frankfurt erwartet. Als Anlaufpunkt hatten Ultrafans den populären Rathausplatz avisiert. Doch daraus wird nichts. Die Polizei hat ein Aufenthaltsverbot für die belgischen Fans dort erlassen, wie sie auf Twitter mitteilt. Hintergrund ist offenbar ein Facebook-Post eines angeblichen Eintracht-Fans, wonach den Lüttich-Fans der Aufenthalt in Frankfurt vermiest werden solle, berichten die Kollegen der "Hessenschau". Dabei könne es zu Ausschreitungen kommen, so die Befürchtungen.

"Im Moment lese ich Sachbücher und Ratgeber, die sich mit unserer Denkweise beschäftigen und den Geist sowie die Psyche stärken sollen", sagte Eintracht Frankfurt-Stürmer Gonçalo Paciência der "FAZ". Und die Lektüre tut dem Bücherwurm aus Portugal ganz offensichtlich gut. "Ich glaube, dass mir das in vielerlei Hinsicht weiterhelfen kann", sagte Paciência, der vor der Europa-League-Partie heute Abend mit acht Pflichtspieltreffern die interne Torschützenliste anführt.

Vor allem "positiv zu denken" sei ein "Gewinn" für ihn. "Davor habe ich manchmal zu negativ gedacht. Das hat mich dann von den wesentlichen Dingen ein bisschen abgelenkt." Dann denken wir auch mal positiv und gehen von einem Sieg der Adler heute Abend aus.

Eintracht Frankfurt-Profi Martin Hinteregger hat keinen Instagram-Account. Das möchte, wie berichtet, Teamkollege Gonçalo Paciência ändern. Deswegen postete er ein Selfie von sich und Hinteregger mit der Aufforderung, das Bild zu liken. Wenn der Post 200.000 Likes erhält, will "Hinti" einen Insta-Account starten. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Aktueller Stand: knapp 45.400 Likes.

Eintracht Frankfurts Bundesligaprofi Martin Hinteregger hat zugegeben, dass vor allem die SGE-Fans ihn nach seinem verschossenen Elfmeter im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea im Mai vor einem Absturz bewahrt hätten. Nachdem die Eintracht ausgeschieden war, feierten die mitgereisten Anhänger Hinteregger lautstark.

"Diese Geste war für mich sehr besonders und hat gezeigt, welch herausragende Fans wir haben, wieviel sie verstehen, wie sie mitfühlen. Hätten sie mich nicht so aufgefangen, wäre ich nach dem verschossenen Elfer sicherlich in ein Loch gefallen", sagte Hinteregger im Interview mit "11Freunde".

Eintracht Frankfurt-Spieler Martin Hinteregger: "Ohne die Fans wäre ich in ein Loch gefallen." (Quelle: imago images)



Gleichzeitig wehrte sich der 27-Jährige gegen sein Image. Zuletzt hatte er bei der österreichischen Nationalmannschaft seinen Geburtstag zu ausgiebig gefeiert und war von Nationaltrainer Franco Foda aus der Startelf des EM-Qualispiels gegen Polen geworfen worden.

"Da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich gehe mit Sicherheit nicht häufiger feiern als manch andere Spieler. Das Ganze wird zu sehr aufgebauscht", stellte er klar.

Übrigens, dieses Video der "11Freunde"-Kollegen mit Hinteregger wollen wir ihnen nicht vorenthalten:

Heute Abend noch nichts vor? Dann schauen Sie doch DAS Europa League-Spiel zwischen der Eintracht und Standard Lüttich. Wer kein Ticket für das leider ausverkaufte Spiel bekommen hat, kann die Partie dennoch sehen. RTL Nitro überträgt ab 21 Uhr, ab 20.15 Uhr läuft dort vorab ein Countdown.



Und auch hier auf t-online.de können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

