Eintrachts Trapp verteidigt Trainingslager in den USA

08.01.2020, 11:29 Uhr | t-online.de

Glückwunsch an Géraldine Reuteler vom 1. FFC Frankfurt: Der Schweizer Fußballverband hat ein Tor der Stürmerin, die auch in der Schweizer Nationalmannschaft spielt, zum "Tor des Jahres 2019" gekürt!

Eintrachts Torwart Kevin Trapp übt mit seinen Teamkollegen derzeit fleißig im Wintertrainingslager in Florida. Nach seiner dreimonatiger Schulterverletzung scheint er wieder fit zu sein.

Doch am Trainingslager in den USA gab es zuletzt immer wieder Kritik, vor allem wegen der Reisestrapazen und des Jetlags.In einem Interview mit den Kollegen der "Hessenschau" zeigte er dafür wenig Verständnis. "Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, dass sie wissen, wie wir uns fühlen. Nur weil es zuletzt nicht lief, wurde auf einmal aufs Trainingslager draufgehauen", so der Keeper.



Bereits im vergangenen Jahr gab es diese Diskussion. "Wir hatten danach eine Phase, in der wir bis in den April hinein kein Spiel verloren haben. Von daher können wir diese Diskussion ganz schnell wieder beenden", sagte Trapp.

Eintrachts Gelson Fernandes: Der Spieler fällt verletzungsbedingt mehrere Monate aus. (Quelle: Eibner Pressefotos/imago images)



Bitter für Eintracht Frankfurt: Außenverteidiger Gelson Fernandes musste vorzeitig das Wintertrainingslager in Florida verletzungsbedingt verlassen und sich in Deutschland weiter untersuchen lassen. Er hatte sich eine Sehnenverletzung im Hüftbeuger zugezogen. Jetzt teilte der Verein mit, dass Fernandes voraussichtlich für drei bis vier Monate ausfallen wird. Bereits am Mittwoch soll er in München operiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier...

