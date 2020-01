LIVESport-Tag im Live-Blog

Frankfurt-Profi N'Dicka hat einen prominenten Fan

28.01.2020, 08:11 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Eintracht-Verteidiger Evan N'Dicka hat einen prominenten Fan: "Ihn habe ich so ein bisschen in mein Herz geschlossen", sagte der ehemalige Frankfurt-Profi Thomas Berthold in der "Bild". Für ihn spiele N'Dicka "bereits in jungen Jahren unglaublich stabil, ruhig und abgeklärt spielt".

