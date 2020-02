LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht-Franfurt-Boss – "Spielabbruch bei Rassismus das richtige Zeichen"

18.02.2020, 08:57 Uhr | t-online.de, cf

Für Eintrachts Stürmer Bas Dost lief es zuletzt nicht rund. Immer wieder verletzungsbedingt fiel er aus, zuletzt hatte er mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen. "Bas ist ein Kopfspieler, Kopf und Körper sind eins – und das stimmt halt im Moment nicht", sagte Sportdirektor Bruno Hübner im Interview mit der "Frankfurter Rundschau". Gestern wurde Dost aus dem Mannschaftstraining genommen und werde nun individuell aufgebaut.

Im Kampf gegen Rassismus in Fußball-Stadien hält Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic Spielabbrüche für das äußerste Mittel. "Notfalls, wenn sowas passiert, muss ein Spiel auch mal stoppen oder komplett beendet werden. Dann ist es das richtige Zeichen", sagte der 48-Jährige am Rande der Laureus-Sportpreise, die am Montagabend in Berlin vergeben wurden.

Ein Abbruch müsse aber abgewogen werden, mahnte Bobic. "Wenn einer oder zwei Leute eine dumme Aktion machen, warum sollen die anderen 60.000 dafür büßen. Du musst diese zwei rauspicken", sagte der frühere Torjäger. Man könne nicht in jeden Kopf schauen. "Wenn es Einzelfälle gibt, dann müssen wir sie ausfindig machen, sie raustun aus den Stadien", sagte Bobic.

Zuletzt hatte es im DFB-Pokal auf Schalke rassistische Entgleisungen einiger Fans gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha gegeben.

