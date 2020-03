LIVESport-Tag im Live-Blog

Ex-Eintracht-Kicker könnte zum SSC Neapel wechseln

10.03.2020, 08:27 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Europa League. Doch das Rückspiel gegen den FC Basel 1893 ist schon jetzt abgesagt worden. Kommende Woche, am 19. März, sollte die Partie beim Schweizer Klub ausgetragen werden. Nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstabe sei die Austragung des Spiels wegen der Ausbreitung des Coronavirus jedoch nicht zu bewilligen, vermeldete Basel auf seiner Homepage.

Beim SSC Neapel tut sich im Sommer vermutlich einiges. Laufende Verträge wurden bislang nicht verlängert, ein Grund mehr für Trainer Gennaro Gattuso, den Kader auf den Kopf zu stellen und etwas zu verändern. Mit Andrea Petagna steht bereits ein Stürmer, der Neapel unterstützen wird. Dazu kommen Andrea Belotti vom FC Turin und Sassuolos Jeremie Boga. Auch ein Kandidat aus der Bundesliga könnte wechseln: Ex-Eintracht Frankfurt-Spieler Luka Jovic. Im vergangenen Sommer erst wurde er für 60 Millionen Euro nach Real Madrid verkauft. Dort lief es jedoch alles andere als gut für ihn. Wie die "AS" berichtet, ist der 22-Jährige auch nicht abgeneigt. Er stehe einem Engagement in Neapel offen gegenüber. Mehr dazu hier.

