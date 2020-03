Sport-Montag im Live-Blog

Europa-League-Spiel findet nicht in Basel statt

09.03.2020, 18:16 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt kann wegen des Coronavirus nicht wie geplant in Basel stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag mit dem Krisenstab entschieden, diese Partie nicht zu bewilligen. Wo und ob das Spiel stattdessen stattfindet, war zunächst offen. Mehr Hintergründe lesen Sie hier.

Zwei Siege und ein Unentschieden: Das ist die Wochenend-Bilanz des Eintrachts-Nachwuchses, wie das Leistungszentrum heute mitteilte. Die U19 konnte ein 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern holen, der U17 gelang ein 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und die U16 setzte sich mit 6:2 gegen den Karbener SV durch. Glückwunsch!

Wir blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: Zwei Siege und ein Unentschieden verbuchen unsere Leistungsteams. 💪 #SGE pic.twitter.com/isg0FkxnMH — EF Leistungszentrum (@eintracht_lz) March 9, 2020

Das DFB-Sportgericht hat am Freitag Filip Kostic mit einer Sperre von vier DFB-Pokalspielen belegt. Grund war Kostics hartes Foul an Bremens Abwehrspieler Ömer Toprak, für das er beim DFB-Viertelfinale bereits Rot gesehen hatte.



Wie die Kollegen der "Hessenschau" unter Berufung auf die "Bild" berichten, soll Kostic bereits am Freitag Einspruch gegen das Urteil eingelegt haben.

Ganz schön dunkel und matt sahen sie aus, die Stolpersteine am Riederwald. Viertklässler der benachbarten Frankfurter Pestalozzischule haben sich aufgemacht und diese gesäubert. Auch die beiden Stolpersteine, die sich direkt vor der Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt befinden und an die Brüder Julius und Max Lehmann erinnern. Der Verein bedankt sich bei den Schülern für das Engagement:

Tolle Aktion: Eine Schülergruppe der benachbarten Pestalozzischule hat die Stolpersteine am Riederwald gesäubert. Jetzt... Gepostet von Eintracht Frankfurt e.V. am Montag, 9. März 2020

Die geplanten Bundesliga-Spiele am Wochenende in Nordrhein-Westfalen werden voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte in der ARD am Sonntag an, dass er die Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umsetzen wird. Spahn hatte empfohlen, wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern vorerst abzusagen. Gleichzeitig machte die Deutsche Fußball Liga (DFL) klar, dass die Punktspiele weiter stattfinden sollen. Somit sind "Geisterspiele" zwangsläufig.



Ob das die gesamten Bundesliga-Spiele und somit auch die Partie Frankfurt gegen Mönchengladbach am Sonntag betreffen wird, ist derzeit noch nicht klar.

Gratulation an Jan Furtok und Pirmin Schwegler! Die ehemaligen Adlerträger feiern ihre Geburtstage, Furtok wird runde 50, Schwegler 33 Jahre alt. Ihr ehemaliger Verein gratuliert und da schließen wir uns gerne an!

Weitere Geburtstagsgrüße schicken wir an zwei ehemaligen Adlerträger:

🎉 Jan Furtok (1⃣9⃣9⃣3⃣-9⃣5⃣ )

🎉 Pirmin Schwegler (2⃣0⃣0⃣9⃣ -1⃣4⃣)



Alles Gude! 🥳#SGE pic.twitter.com/blONcvmOIK — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 9, 2020

Seit 2005 heißt das Frankfurter Stadion offiziell "Commerzbank-Arena". Doch das könnte sich künftig ändern, berichtet die "Frankfurter Rundschau" und beruft sich auf die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Demnach soll ab der Saison 2021/21 die Namensrechte neu vergeben werden. Ein Kandidat soll laut Bericht die "Deutsche-Bank-Arena" sein. Es soll Gespräche geben, die kurz vor dem Abschluss stehen, aber offiziell verkünden Deutsche Bank und Eintracht noch nichts.

Wir wünschen Bernd Hölzenbein alles Gute zu seinem 74. Geburtstag. Der ehemalige Weltmeister (1974) hat 420 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt absolviert. Heute ist er Fußballfunktionär.

7⃣4⃣ ' Pokalsieger

7⃣4⃣ ' Weltmeister

... wenn das nicht deine Zahl ist!



Alles Gude zum 7⃣4⃣. Geburtstag, Bernd Hölzenbein 🎉🙌 pic.twitter.com/HpSJhkXPzc — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 9, 2020

Die Skyliners Frankfurt haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die Basketballer mussten gegen die JobStairs Gießen 46er in der easycredit BBL ran und haben das Hessen-Derby für sich entschieden. Leon Kratzer führte seine Mannschaft zum Auswärtssieg. 90:82 stand zum Abpfiff auf der Anzeigetafel.

Für die Eintracht Frankfurt gab es kürzlich allen Grund zu feiern: Die Hessen sind mit dem gewonnen Spiel gegen Werder Bremen ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Wer gegen wen spielt, wurde am Wochenende ausgelost. Frankfurts Gegner: der FC Bayern München. "Keine Frage: das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen", so Fredi Bobic. "Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen." Schon einmal hat die Eintracht den FCB bezwingen können.

