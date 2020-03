LIVESport-Tag im Live-Blog

Hacker-Angriff auf Eintracht-Präsident

16.03.2020, 08:34 Uhr | t-online.de

Präsident Peter Fischer ist gut drauf: Am Wochenende hat er seinen 64. Geburtstag gefeiert. (Quelle: Weiss/Eibner-Pressefoto/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

In einem Interview erklärt Armin Reutershahn, Co-Trainer bei der Eintracht Frankfurt, wie er zum Klub steht und was er für ihn bedeutet. Insgesamt war Reutershahn bereits bei fünf Klubs als Trainer tätig. Doch mit der Eintracht hat er Momente erlebt, die sonst nirgends anders so erlebt hat, erklärt er.

Eintracht Frankfurt-Präsident Peter Fischer hat am Freitag seinen 64. Geburtstag gefeiert. Fans wollten ihm gratulieren, kommentierten auf seiner Facebook-Seite "Peter Nassau". Doch die Antworten waren alles andere als nett: "Spart euch den ganzen Gratulation Scheiß auf Facebook. Es kotzt mich an. Diesen Mist braucht niemand eine Postkarte das währe Freude den Facebook Müll schenkt Euch." Es folgte ein Shitstorm. Und das, obwohl Fischer selbst dafür gar nicht verantwortlich gewesen sein soll. Sein Facebook-Konto wurde gehackt, erklärt er. Das sei nicht das erste Mal gewesen. Mittlerweile nimmt er es jedoch gelassen. Zuerst berichtete "Bild."

