Heikler Einsatz

Motorrad steht an Tankstelle in Flammen

07.07.2020, 12:40 Uhr | t-online.de

An einer Frankfurter Tankstelle hat ein Motorrad gebrannt. Das Fahrzeug stand direkt vor den Zapfsäulen, doch ein Übergreifen der Flammen konnte rechtzeitig verhindert werden.

Die Frankfurter Feuerwehr ist am Montagabend zu einem heiklen Einsatz ausgerückt. An einer Tankstelle an der Friedberger Landstraße in Frankfurt am Main hat es gebrannt.

Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, fing ein Motorrad gegen 19.30 Uhr Feuer. Das Fahrzeug war vor einer Zapfsäule geparkt worden und brannte dort dann komplett aus. Das zeigt auch das Bild, das die Feuerwehr teilte. Ein Übergreifen auf die Einrichtungen der Tankstelle konnte verhindert werden. Der Brand war schnell gelöscht.

Gegen 19:30 Uhr brannte ein Motorrad an einer Tankstelle in der #FriedbergerLandstraße. Das #Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ein übergreifen auf Tankstelleneinrichtungen konnte verhindert werden. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 6, 2020

Verletzt wurde offenbar niemand. Zur Schadenssumme und zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.