Leblos aufgefunden

100-Jährige in Frankfurt getötet – Ex-Pflegerin unter Verdacht

15.02.2021, 16:08 Uhr | t-online, AFP

Ende Januar ist eine 100-jährige Frau in Frankfurt leblos in ihrem Bett aufgefunden worden. Eine ehemalige Pflegerin steht unter Mordverdacht.

In Frankfurt am Main ist eine Hundertjährige getötet worden. Eine Pflegerin fand die alte Frau vor dreieinhalb Wochen leblos in ihrem Bett in der Wohnung am Schaumainkai, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Pflegekraft die Wohnung betrat, flüchtete eine ihr unbekannte Frau aus dem Wohnzimmer.

Bei der Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Ein Anfangsverdacht richtete sich gegen eine ehemalige Pflegerin der Getöteten, eine 40-jährige Frankfurterin. Im Zuge der Ermittlungen und Vernehmungen erhärtete sich der Verdacht gegen die Frau.

Gegen die Tatverdächtige wurde am Dienstag vergangener Woche Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen. Sie sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt. Über die Hintergründe der Tat gab die Polizei nichts bekannt.