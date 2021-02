Vermeintlich legale CBD-Produkte

Tankstelle bietet Drogen zum offenen Verkauf an

12.02.2021, 08:45 Uhr | t-online

In Deutschland darf der Stoff CBD, der aus Cannabis gewonnen wird, legal verkauft werden. Polizeibeamte in Frankfurt staunten allerdings nicht schlecht, als sie in einer Tankstelle auf ein besonderes Angebot stießen – obwohl CBD drauf stand, war der Inhalt ein anderer.

Ein Zeuge hat am Mittwoch bei der Polizei in Frankfurt gemeldet, dass in einer Tankstelle in Kalbach CBD zum offenen Verkauf angeboten würden. Die Polizei ging dem Hinweis nach und kontrollierte das Angebot der Tankstelle, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Tatsächlich wurden die Beamten fündig. In der Auslage lagen Reagenzgläser, die mit Haschisch und Marihuana gefüllt waren. Insgesamt stellten die Beamten 15 Portionen Haschisch und 124 Reagenzgläser mit Marihuana sicher. Gegen den Betreiber der Tankstelle wird nun wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.