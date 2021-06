Nach langem Stillstand

Terminal 2 am Frankfurter Flughafen öffnet wieder

01.06.2021, 07:36 Uhr | dpa

Geschlossenes Terminal 2 am Flughafen Frankfurt (Archivbild): Nach langer Pause wegen Corona geht es dort nun wieder mit dem Flugbetrieb los. (Quelle: Roessler/dpa)

Wegen Corona war das Terminal 2 des Frankfurter Flughafens über ein Jahr lang dicht – denn Reisen war während der Pandemie nur schwer möglich. Nun öffnet es wieder. Der erste Flug von dort ging nach Griechenland.

Nach mehr als einem Jahr Corona-bedingten Stillstands wird an diesem Dienstag wieder der Flug- und Passagierbetrieb am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens aufgenommen. Der erste Flug startete nach Angaben eines Flughafensprechers gegen 5 Uhr mit Urlaubern an Bord einer Tui-Fly-Maschine nach Rhodos.

Nach dem weltweiten Einbruch des Luftverkehrs im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie waren Flüge seit dem vergangenen Frühjahr nur noch von Terminal 1 des größten deutschen Verkehrsflughafens gestartet beziehungsweise dort gelandet. Nun kehren 48 Airlines wieder in ihr Stamm-Terminal zurück.



Auch die beide Terminals verbindende Bahn Sky-Line ist von Dienstag an wieder in Betrieb. Auch die Landebahn Nordwest, die monatelang als Parkfläche für Flugzeuge genutzt worden war, wird wieder in Betrieb genommen.