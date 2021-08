Feuer im Pflegeheim

20 Senioren aus Wohnungen gerettet

23.08.2021, 10:34 Uhr | dpa, t-online

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz (Symbolbild): In Kelkheim brannte es am Sonntagabend. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Alarm in einem Seniorenheim im Main-Taunus-Kreis: 20 Bewohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Dort war ein Feuer ausgebrochen.

In einem Seniorenheim in Kelkheim am westlichen Stadtrand von Frankfurt hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer im Keller der Einrichtung aus.

Feuerwehr und Polizei mussten 20 Senioren aus ihren Wohnungen in den oberen Stockwerken retten, hieß es. Die Bewohner wurden in einen Aufenthaltsraum im gesicherten Teil des Gebäudes gebracht.



Nach Lüftung und Messung der Umgebungsluft konnten sie anschließend unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.