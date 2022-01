Polizei sucht mit Foto

14-jähriger Ilyas aus Jugendeinrichtung verschwunden

12.01.2022, 10:27 Uhr | t-online, ads

Mit einem Foto wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit: Sie sucht den 14 Jahre alten Ilyas. Er ist aus einer Jugendeinrichtung verschwunden und könnte sich in Frankfurt am Main aufhalten.

Seit Dienstag wird ein 14-jähriger Junge aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst. Die dortige Polizei geht offenbar davon aus, dass Ilyas auch in Frankfurt am Main sein könnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Junge am Dienstagnachmittag die Einrichtung verlassen und war seitdem nicht mehr zurückkommen. Ilyas ist 1.65 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare.



Der Polizei ist nicht bekannt, welche Kleidung er bei seinem Verschwinden trug. Möglicherweise halte sich der Junge in Frankfurt am Main auf. Menschen, die Ilyas gesehen haben, können sich unter (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden melden.