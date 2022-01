Milde Symptome und Netflix

OB Feldmann hat Corona

21.01.2022, 09:00 Uhr | dpa, t-online

Peter Feldmann (Archivbild): Die Zeit in Isolation nutzt er auch für Netflix. (Quelle: Patrick Scheiber/imago images)

Montag traten die ersten Symptome auf, seit Dienstag ist er isoliert, Mittwoch kam das positive PCR-Ergebnis. In einem Statement hat Frankfurts OB Peter Feldmann jetzt erklärt, wie es ihm geht und was er macht.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Feldmann befinde sich in häuslicher Isolation, sagte sein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage.

Die ersten Symptome seien am Montag aufgetreten, am Dienstag habe er sich isoliert und einen PCR-Test gemacht, am Mittwoch sei das positive Ergebnis gekommen. Alle Präsenztermine seien bis Ende der Woche abgesagt worden.



Frankfurter OB: "Ich nutze die Zeit"

Wo sich Feldmann angesteckt habe, sei unklar. Der Verlauf sei sehr mild, der OB arbeite von zuhause aus. In einem Statement riet Feldmann zur Booster-Impfung, der er den harmlosen Verlauf zu verdanken habe. Zuvor hatte das "Journal Frankfurt" darüber berichtet.

"Jetzt hat es mich also auch erwischt", schrieb Feldmann dem Stadtmagazin zufolge. "Aber es geht mir sehr gut. Ich nutze die Zeit fürs Homeoffice und um endlich mal einen neuen Netflix Film zu schauen."



Zur Impfung sagte Feldmann: "Ich bin von dem Fortschritt der Medizintechnik wirklich beeindruckt. Ich kann daher jedem nur raten: Lasst euch unbedingt impfen und boostern."