Stundenlange Sperrung in Hanau

Dachstuhl brennt lichterloh – drei Bewohner gerettet

20.02.2022, 10:40 Uhr | t-online

Brand in Hanau-Großauheim: Die Ursache ist bisher noch nicht geklärt. (Quelle: 5Vision)

In Hanau-Großauheim ist der Dachstuhl eines Hochhauses in Flammen aufgegangen. Eine Person wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagmorgen kam es zu einem massiven Brand in Hanau-Großauheim. Drei Personen mussten durch die Feuerwehr gerettet werden, eine von ihnen kam mit schweren Brandverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Gegen 05:30 Uhr wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Hanauer Hauptstraße alarmiert. Flammen schlugen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Fenster und das Zimmer brannte binnen weniger Sekunden lichterloh.

Die Nachlöscharbeiten in Hanau dauern an

Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass es nach kurzer Zeit auf den Dachstuhl des Gebäudes übergriff. Mehrere Feuerwehren der Stadtteile aus Hanau mussten nachalarmiert werden, um den großflächigen Brand unter Kontrolle zu bekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine NINA- und Katwarn-Warnung ausgelöst, um Anwohner in den betroffenen Bereichen zu warnen. Nach stundenlangen Löscharbeiten konnte das Feuer am Morgen unter Kontrolle gebracht werden.

Die Nachlöscharbeiten ziehen sich voraussichtlich bis zum späten Vormittag. Die Hauptstraße ist wegen der Löschmaßnahmen gesperrt. Die Brandursache sowie Schadenshöhe sind bislang unklar, die Polizei ermittelt.