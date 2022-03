Corona-Lage in Hessen

Hospitalisierungsrate steigt weiter

15.03.2022, 12:50 Uhr | t-online

In Hessen ist die Hospitalisierungsinzidenz weiter gestiegen. Sie liegt nun bei 5,8 – nach einem Wert von 5,39 am Vortag. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter.

Der wichtige Wert für die Einschätzung der Pandemieentwicklung in Hessen steigt weiter an. Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 5,82 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Vortag betrug der Wert noch 5,39. Das teilte das Sozialministerium mit. Eine Woche zuvor hatte die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,2 gelegen.

Corona in Hessen: Fast die Hälfte der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen ist ungeimpft

Auf den Intensivstationen im Land lagen nach Daten des Ministeriums am Montag 173 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Davon wurde bei 155 eine Corona-Infektion bestätigt, bei 18 besteht der Verdacht. Vor einer Woche waren es 178 Intensivpatientinnen und -patienten. Rund 46,8 Prozent der Covid-19-Patienten und -patientinnen auf den Intensivstationen in Hessen sind nicht vollständig geimpft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner liegt bei 1.133. Am Montag lag sie noch bei 1.084. In Frankfurt beträgt der Wert 998.