Streik der Sicherheitskräfte

Diese Flüge fallen in Frankfurt aus

22.03.2022, 08:02 Uhr | dpa, t-online, mtt

Flugausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten: Am Dienstag streiken Sicherheitskräfte an acht deutschen Flughäfen. Am größten Airport in Frankfurt sind Dutzende Flüge gestrichen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Sicherheitskräfte an acht deutschen Flughäfen zu einem ganztägigen und nahezu flächendeckenden Warnstreik aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteigen können, wie der Betreiber Fraport mitgeteilt hat. Für Notfälle und Umsteiger ist ein Notdienst eingerichtet.

In Frankfurt sind allein bis zum Mittag diese Flüge annulliert:

7.55 Uhr, DE 1402 nach Fuerteventura

8 Uhr, LH 010 nach Hamburg

8.50 Uhr, SN 2608 nach Brüssel

9 Uhr, LH 352 nach Bremen

9 Uhr, LH 050 nach Hannover

9.15 Uhr, AZ 409 nach Mailand-Linate

9.20 Uhr, LH 072 nach Düsseldorf

9.40 Uhr, LH 126 nach Stuttgart

10.05 Uhr, FR 4120 nach Alicante

10.30 Uhr, FR 1680 nach Barcelona

10.30 Uhr, FR 381 nach Dublin

10.50 Uhr, GF 016 nach Bahrain

11 Uhr, FR 1686 nach London-Stansted

11.15 Uhr, RO 302 nach Bukarest

11.35 Uhr, DL 015 nach Atlanta

11.50 Uhr, KL 1766 nach Amsterdam

11.55 Uhr, BA 907 nach London-Heathrow

12 Uhr, LH 014 nach Hamburg

12 Uhr, AF 1619 nach Paris Ch. de Gaulle

12.10 Uhr, IB 8707 nach Madrid-Barajas

Weitere Verspätungen und Ausfälle finden Sie hier auf der Seite des Frankfurter Flughafens.

Streik in Frankfurt am Main: Fünfte Tarifverhandlung für Donnerstag geplant

Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi zeitversetzt an mehreren Flughäfen ganztägige Warnstreiks durchgezogen, was zu Protesten bei den Flughäfen und Fluggesellschaften führte. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, die Verdi mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen führt. Eine fünfte Runde ist für Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt angesetzt.

Die Sicherheitskontrollen stehen unter Aufsicht der Bundespolizei und sind weitgehend an private Dienstleister ausgelagert. Lediglich in Bayern werden Kontrolleure nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt und streiken daher nicht mit. Verdi fordert, die Gehälter in den Luftsicherheitsdiensten um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen.