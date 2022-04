Feuerwehreinsatz in Groß-Gerau

Fahrgast qualmt im ICE – acht Verletzte

22.04.2022, 20:59 Uhr | t-online

Ein Fahrgast hat in einem ICE eine Zigarette geraucht und sie im Anschluss achtlos weggeworfen. Durch den daraus entstanden Rauch sind offenbar acht Personen leicht verletzt worden.

Am Bahnhof Dornberg in Groß-Gerau bei Frankfurt am Main ist es am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem ICE hatte ein Fahrgast geraucht und möglicherweise im Anschluss den Zigarettenstummel weggeworfen. Dadurch ist es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie die "Hessenschau" berichtet, wurde der Verursacher ausfindig gemacht.

Die Bundespolizei sperrte die Bahnstrecke für gut eine Stunde für den Verkehr, wie ein Polizeisprecher in Frankfurt sagte. Acht Reisende wurden vom Rettungsdienst untersucht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Für die Löscharbeiten im Zug wurde der Bahnhof für den Zugverkehr komplett gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist der Feuerwehreinsatz beendet. Die Züge des Fernverkehrs zwischen Frankfurt am Main und Mannheim fahren wieder auf ihrem geplanten Weg.