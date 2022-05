Kurz vor Weihnachten 1990 ist der Bäckerlehrling Klaus Berninger mit einem scharfkantigen Gegenstand getötet worden. Die Leiche wurde von Passanten an der hessisch-bayerischen Landesgrenze gefunden und wies Verletzungen am Hals auf.

Jahrelang kam die Polizei bei den Ermittlungen nicht weiter. Aber nachdem es neue Anhaltspunkte gab, haben die Beamten ihre Arbeit in den vergangenen Wochen wieder hochgefahren. Diesen Dienstag durchkämmten Polizisten mit Metalldetektoren noch einmal ein Waldstück rund um den mutmaßlichen Tatort am Schneesberg oberhalb der Gemeinde Wörth am Main am Rande der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.