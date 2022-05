Skurrile Szenen im Öjendorfer Park: Rund 60 Menschen feiern ein Grillfest – dabei kommen auch diverse Lämmer aufs Feuer. Die Polizei rückt mit 20 Streifenwagen an.

Im Öjendorfer Park in Hamburg ist die Polizei zu einem Grillfest ausgerückt: Denn auf der Grünanlage in Hamburg-Jenfeld grillten 60 Menschen seit dem Morgen acht ganze Schafe am Spieß über offenen Feuerstellen. Einige Passanten schauten deshalb wohl ganz belämmert und riefen deshalb die Polizei. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.