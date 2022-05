In Frankfurt war die Polizei im Gro├čeinsatz: Eine gewaltsame Auseinandersetzung soll bevorgestanden haben. Die Polizei nahm mehrere Personen fest und stellte Waffen sicher.

Im Nordwesten von Frankfurt am Main waren am Freitagnachmittag zahlreiche Polizisten im Einsatz: Im Bereich der Thomas-Mann-Stra├če und dem Gerhard-Hauptmann-Ring in Niederursel fuhren mehrere Polizeiautos vor. Auch ein SEK-Team soll laut Reportern vor Ort im Einsatz gewesen sein.