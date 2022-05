Euphorische Stimmung in Frankfurt: "Wir holen uns das Ding"

Es sind die letzten Stunden vor dem Anpfiff: Um 21 Uhr startet das Europa-League-Finale – Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Die Fans, die keines der heißbegehrten Tickets für das Finale in Sevilla bekommen haben, lassen sich die Laune nicht vermiesen und feiern in der Adler-Heimatstadt. Beim Eintracht-Fanmarsch in Frankfurt am Main sind am Mittwoch Tausende Unterstützer und Unterstützerinnen erschienen.