Was ist in einer Brandwohnung in Rodgau passiert? Das Puzzle setzt sich nur langsam zusammen. Jetzt gibt es neue Hinweise – die auf einen Mord hinweisen könnten.

Vor den Toren von Frankfurt am Main hat sich offenbar ein Verbrechen ereignet: In einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Rodgau-Hainhausen haben Hausbewohner einen brennenden Mann gefunden. Der Körper wies mehreren Berichten zufolge Stichwunden auf.

Jetzt kommt heraus: Vor der mutmaßlichen Tat hörten Nachbarn die Stimmen von MĂ€nnern. Die "Bild" zitiert einen Nachbarn: "Ich hörte gegen 21 Uhr auf der anderen Seite des Treppenhauses zwei MĂ€nner streiten. Allerdings nicht so heftig, dass ich dachte, ich mĂŒsste eingreifen oder die Polizei rufen."

Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende in Offenbach. Eine Möglichkeit: Es könnte sein, dass der Brandstifter durch die Flammen einen Mord vertuschen wollte. Weitere Einzelheiten und HintergrĂŒnde zu dem Vorfall liegen laut Polizei derzeit aber nicht vor.