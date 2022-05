Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) hat die "Salonf├Ąhigkeit des israelbezogenen Antisemitismus" beklagt. Sie schaffe "gef├Ąhrliche Orte der Verbreitung von Judenfeindlichkeit, da der Antisemitismus zu wenig Gegenwehr erf├Ąhrt, wenn er als falsch verstandene Form von Kunst- oder Meinungsfreiheit daherkommt", sagte Becker am Montag. Es brauche gerade im Umgang mit israelbezogenem Antisemitismus ein h├Âheres Ma├č an Sensibilit├Ąt bei Kultureinrichtungen und Institutionen.

Frankfurt am Main: Becker kritisiert israelkritische Demo

Becker kritisierte in dem Zusammenhang eine im Juni geplante Veranstaltung in Frankfurt am Main unter dem Motto "Apartheid auch in Israel?".